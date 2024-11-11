Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 76,5 milyon, kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında ise 20,2 milyon olmak üzere toplam 96,7 milyon fidanı toprakla buluşturdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 76,5 milyon, kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında ise 20,2 milyon olmak üzere toplam 96,7 milyon fidanın toprakla buluşturduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Ağaçlandırma projelerimiz, karayollarında iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımların en güzel örneklerinden biridir. Karbon salınımını azaltarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atıyoruz. Doğa ile uyum içinde hareket etmeyi, onun ahengini bozmadan, dengeli ve sürdürülebilir bir yaşamı hedefliyoruz. Paris İklim Anlaşması, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Politikası doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

KARAYOLLARINDA 15 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ PLANLIYORUZ

Bakan Uraloğlu, çevreye duyarlı ulaşım projelerinde doğayla uyumu esas aldıklarını ifade ederek, ekolojik köprü çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, Tarsus-Pozantı Otoyolundaki yaban hayatı geçişi için yapılan ilk köprümüzün yanı sıra şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda toplam 9 ekolojik köprü bulunuyor. Son olarak Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde bir adet ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde toplam 15 yeni ekolojik köprü planlıyoruz. ifadelerini kullandı.

Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattında (YHT) 2021 yılında yapımı tamamlanan ekolojik köprünün, dünyada yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olduğunu da vurgulayan Bakan Uraloğlu, Hayata geçirdiğimiz ekolojik köprü projeleri Türkiyenin doğa dostu ulaşım vizyonunda önemli bir yer tutuyor. Hat üzerindeki, doğal malzemelerle kaplanan bu ekolojik köprü özellikle çevrenin bitki örtüsüne uygun olarak tasarlandı. Bu sayede hayvanlar köprüyü doğal bir yaşam alanı olarak algılayıp kolay geçiş yapabiliyor. 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında da Ankara-Eskişehir YHT Hattında bir adet daha ekolojik köprü yapımı planlıyoruz. diye konuştu.

HALKALI-KAPIKULE HATTINDA EKOLOJİK KÖPRÜ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yabani canlıların karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprü uygulamalarının çevre duyarlılığı açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırklareli ve Edirne arasında üç ekolojik köprü inşa ediyoruz. Kırklareli-Pancarköy arası ile Kırklareli-Ağayeri arasında iki ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Edirne ve Kabaağaç arasındaki ekolojik köprüde ise sona yaklaştık, çalışmalara hızla devam ediyoruz. ifadelerini kullandı.