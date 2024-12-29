Yavuzyılmaz, açıklamasında, "Önce alınan bir kararla konut abonelerinin büyük çoğunluğu serbest tüketici tanımına sokuldu. Sonra aylık faturası 1.050 TL ve üzerinde olan konut aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi." dedi.

Bu düzenleme ile özelleştirmeler sonrası elektrik üretiminin %83’ünü kontrol eden özel şirketlerin fiyat belirleme gücüne sahip olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz paylaşımında, "1.050 TL’nin üzerindeki faturalara %97 zam geliyor. 1.050 TL’lik fatura 2.066 TL’ye çıkıyor! Aylık elektrik faturası 495 TL ve üzerinde olan konut abonelerinin de mevcut tarifelerinden çıkarılıp, PTF’nin geçerli olduğu tarifeye dahil edileceğini öngörüyoruz. Bu da 495 TL’lik faturanın 1.190 TL’ye çıkması, yani %140 zam gelmesi demek!" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Yavuzyılmaz, AK Parti’yi eleştirerek, "Asgari ücrete sadece %30 zam yaparak vatandaşı enflasyonla ezen AK Parti, elektriğe %140 zam yapmanın yolunu yaptı." dedi.