İnegöl Belediyesi Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında bu yıl elektronik atık toplama kampanyası düzenledi. 7-15 Ocak tarihleri arasında yapılan yarışmanın sonuçları belli oldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışma sayesinde 1 ton elektronik atık toplanarak atıkların çevreyi kirletmesi önlenmiş oldu. Yarışma kapsamında her atık Bakanlığın derecelendirme puanı üzerinden hesaplanarak değerlendirildi. Buna göre en fazla atık puanı elde eden ilk 3 kişi ise çeşitli hediyeler kazandı.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Yarışmada 179 puanlık atık getiren Batıkan Hazar Yıldız 1’inci olarak düdüklü tencerenin sahibi oldu. 162 puanlık atık getiren İlker Ergül 2’nci olup akıllı saat hediyesini kazandı. 121 puanlık atık getiren Esra Çolakoğlu ise 3’üncü olarak oda termostatını kazandı. Kazanan talihliler için bugün Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş’in katılımıyla mini bir tören düzenlendi. Talihliler ödüllerini burada teslim aldı.

1 TON ATIK TOPLANDI

Ödül töreninde yarışmaya ilişkin konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, “Daha önce atık kitap, atık yağ, atık pil toplama gibi yarışmalar yapıldı. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında da bu yıl “Elektronik Atık Toplama Yarışması” düzenlendi. 7-15 Ocak tarihlerinde elektrikli ve elektronik atıklar toplandı. Vatandaşlarımız atıklarını belediyemizin Sıfır Atık Noktalarına getirerek yarışmaya katıldı. Getirilen her atık, belirli bir puan cetveli üzerinden atık değerine göre derecelendirilerek yarışma kapsamında dereceye girenler belirlenmiş oldu. 9 günlük sürede çok sayıda vatandaşımız yarışmaya katılım sağladı. Bu sayede 1.000 kg elektronik atık toplandı. Binlerce kWh elektrik ve hammadde tasarrufu ile beraber atıklardan kaynaklı hava kirliliği de engellenmiş oldu. Toplanan elektronik atıklarla birlikte aynı anda plastik, cam ve metal geri dönüşümü de sağlanarak bu atıkların da çevreye olan tehlikeleri önlendi” dedi.

YARIŞMALAR AMAÇ DEĞİL ARAÇ

Yarışma sonuçlarından da söz eden Ateş, “Yarışma sonucunda Batıkan Hazar Yıldız 179 puanlık atık getirerek 1’inci oldu. İlker Ergül 162 puanlık atık getirerek 2’nci oldu. Esra Çolakoğlu ise 121 puanlık atık getirerek 3’üncü oldu. Ben bu vesileyle hem dereceye giren vatandaşlarımıza hem de yarışmaya katılarak katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada yarışmanın ödül takdimi için bir aradayız. Yarışma ve ödüllendirme aslında bu işin amacı değil, sadece bir teşvik ve farkındalık aracıdır. Amacımız vatandaşlarımızda bir bilinç oluşturmak. Çevrenin korunmasında en önemli konuların başında atık yönetimi geliyor. Elektronik atıklar, piller, bitkisel atık yağlar gibi tehlikeli ve geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasında göstereceğimiz hassasiyet, yarışmalar veya kampanyalarla sınırlı kalmamalı. Hızla kirlenen ve kirlenmeye devam eden dünyamızı kurtarabilmek adına atıkların kaynağında ayrıştırılması sadece yasal bir zorunluluktan ziyade artık; bir alışkanlık, yaşam felsefesi ve en önemlisi gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak bilinciyle olmalıdır” diye konuştu.