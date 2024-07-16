Bursa’nın İnegöl ilçesinde elini çim biçme makinesine kaptıran bahçıvan hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde bulunan sitenin bahçesindeki çimleri biçen Alihan Ö. (58) çim biçme makinesine müdahale etmek isterken elini makineye kaptırdı. Parmakları kesilerek kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı adam ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu