Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları, Edirne semalarında heyecan oluşturdu.

Edirne semalarında saat 22.15 sularında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu. Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uydular vatandaşların ilgisini çekti. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uydular, daha önce Türkiye'nin birçok ilinde de görülmüştü.

Starlink projesi, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA