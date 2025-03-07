Edinilen bilgilere göre, 3 bin TL olan emekli ikramiyelerine bu yılda zam yapılma kararı çıktı. 1000 TL ile 2000 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.

Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulacak 15 maddelik yasa teklifinin içeresine konulması beklenen düzenleme ile bin TL zam yapılması halinde emekliler 4 bin TL bayram ikramiyesi alacaklar, artışın 2000 TL olması halinde ise 5000 bin TL bayram ikramiyesi alacaklar . Emekli ikramiyeleri ise Mart ayının son haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.