İnegöl-Domaniç arasındaki Tahtaköprü ve Arapoturağı bölgelerinde kapanan orman yolları açılmaya başlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi kesim alanı ilan edilen bölgelerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle orman köylüleri günlerdir çalışma yapamıyordu.

Karla mücadele kapsamında orman kesim alanlarına giden yolları açmaya başlayan operatörler, beyaz örtüyle kaplanan alanları temizleme başladı.



Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgede karın halen erimemiş olmaması dikkatleri çekerken, kar kalınlığının halen 30 santimetrenin üzerinde olması ise şaşırttı.