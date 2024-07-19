Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatif bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar düzenledi ve sonuçta siyasiler bir araya gelerek bir rakam üzerinde anlaştı.

Erdoğan'ın Talimatı 500 Lira

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye göre, ekonomi yönetimi tarafından belirlenen en düşük emekli aylığı 12 bin lira olarak önerilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu miktarın 12 bin 500 liraya çıkarılması talimatını verdi.

Neler Olmuştu?

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklif ile en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu.

Güler, teklifin 53 maddeden oluştuğunu belirterek, "Teklif, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler içermektedir" dedi.

Yurt Dışı Çıkış Harcı 500 Lira Olarak Belirlendi

Güler, yurt dışına çıkış harcının 500 lira olarak belirlendiğini ve bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını açıkladı. Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olup aynı iş yerinde çalışanlar için uygulanan yüzde 5'lik Hazine desteğinin de sona ereceğini belirtti.

Güler'in Açıklamalarında Öne Çıkanlar Şunlar:

Kısa vadeli prim oranı yüzde 2.25'e çıkarılacak.

Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30'a çıkarılacak, yatırım fonları ve ortaklıklar istisna tutulacak.

Kazanç istisnası ihracat gelirleriyle sınırlandırılacak.

Yeni vergi güvenlik müesseseleri oluşturulacak.

Yurt içi asgari kurumlar vergisi oluşturulacak.

Gelir vergisi mükelleflerinin yılın belli zamanlarında elde ettikleri hasılat tespit edilecek ve yüzde 20 uyumsuzluk durumunda izaha davet edilecek.

Kayıt dışı çalışmada kesilecek cezalar artırılacak.

Vergi dairesi bilgisi dışında kesilecek vergi zıyai cezası 3 kat olarak uygulanacak, bazı cezalarda bu oran 4.5 kat olacak.

Başkasının IBAN ve POS cihazı kullananlara cezalar artırılacak.

KDV beyannamelerinde indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılında indirilememesi durumunda kayıtlardan çıkarılarak gider olarak dikkate alınacak.

Vergi aslının uzlaşma kapsamı dışına çıkarılması, cezalar için uzlaşma yapılacak.

Bütçeye Getirdiği Yük

Yaşlılık ve malullük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12 bin 500 liraya yükseltilmesi düzenlemesinin 2024 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 3 milyon 707 bin emekliyi etkileyeceği belirtilmişti. Bu düzenlemenin bütçeye maliyetinin 33 milyar 200 milyon lira olacağı hesaplanmıştı. Güler, bu düzenlemenin mevcut bütçe imkanları çerçevesinde gerçekleştirileceğini ve uzun vadede bütçe disiplininin korunacağını vurguladı.

Yurt dışına çıkış harcı 500 lira olarak belirlenirken, her yıl harç tutarının yeniden değerleme oranıyla artırılacağı belirtilmişti.