Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. En düşük aylık için çalışmaların hafta başında netleşmesi bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi.

Düzenleme ile en düşük aylıklarda artış yapılması öngörülüyor.

Konu ile ilgili AK Parti'den bir açıklama gelmişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız" ifadelerini kullanmıştı.

4 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor.

Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor.

2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek.

Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak.

Örneğin 8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek.

Bu durum ise sadece 600 liralık bir artış anlamına geliyor.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.

Yüzde 24,73'lük zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda...

Uzmanlara göre bu rakam ile bütün emekliler yüzde 25 civarında zam almış olacak.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlenmişti.

SEYNANEN ZAM DÜŞÜNÜLMÜYOR

Emeklilere seyyanen zam iddiaları da bulunuyordu.

AK Partili yetkililer, bu iddialara ilişkin "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL'nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Söz konusu düzenleme ile kök aylıklar değişmeyecek. Kök aylığın üzerindeki rakamlar Hazine desteğiyle tamamlanacak.

En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için kanun teklifi gerekiyor.

AK Parti kurmaylarının çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor.

Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu süreçlerin ardından en düşük emekli maaşını artıracak teklif Meclis'e gelecek.

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar netleşmesi bekleniyor.

Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.

Emekli maaşı düzenlemesinin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek.