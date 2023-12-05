Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK), Türkiye genelinde yaşayan emekli vatandaşların sağlık sorunlarını gidermek amacıyla ücretsiz bir uygulamayı hayata geçiriyor. Meclis tarafından 28 Şubat'ta kabul edilen EYT düzenlemesiyle birlikte 15 milyonu aşkın emekli vatandaş, Türkiye'nin en kalabalık sosyal gruplarından birini oluşturuyor. Yıllar içinde asgari ücrete karşı maaşlarını eriyen emekliler, sosyal faaliyetlerden geri kalmış olmanın yanı sıra sağlık hizmetlerinden de tam anlamıyla yararlanamamaktadır.

Tüm Emekliler İçin Türkiye Genelinde Ücretsiz!

Özellikle ileri yaşlı emekli vatandaşların taleplerini dikkate alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sistemlerinde önemli bir değişiklik yaparak 81 ilde uygulanacak ve emeklilere ücretsiz sunulacak bir uygulamayı başlatıyor. Pahalı tedavi yöntemleri arasında talep yoğunluğunu hafifletmek amacıyla kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine dahil edildi. Bu değişiklikle birlikte SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statüsüne sahip olmaları fark etmeksizin tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilindeki kaplıca hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.