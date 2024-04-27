Milyonlarca emekli emekli promosyon rakamlarını takip ederken İş bankasından sevindiren haber geldi.İş Bankası Nisan ayı bitmeden emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu.

İŞ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI NE KADAR?

0.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL *SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde 28.03.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

2024 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.