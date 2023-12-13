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Bunlar Empire of Sin sistem gereksinimleridir (minimum)

Bellek:  4 GB
Grafik Kartı:  AMD Radeon R7 250
İşlemci:  Intel Core i3-530
Empire of Sin Dosya Boyutu:  10 GB
İşletim Sistemi:  Windows® 8.1 64 bit veya Windows® 10 Home 64 bit

Bunlar Empire of Sin sistem gereksinimleridir (önerilen)

Bellek: 8 GB
Grafik Kartı:  AMD Radeon RX 470
İşlemci:  Intel Core i5-4460
Empire of Sin Dosya Boyutu: 10 GB
İşletim Sistemi: Windows® 10 Home 64 bit

Empire of Sin nedir?

Empire of Sin, sizi 1920’lerin Yasak dönemi Chicago’sunun acımasız yeraltı suç dünyasının kalbine yerleştiren, Romero Games ve Paradox Interactive tarafından sunulan yeni bir strateji oyunudur.

Download: Steam Üzerinden
Geliştirici: Romero Games
Yayıncı:  Paradox Interactive
Kategoriler: Strateji, RPG
Platformlar: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac OS
Empire of Sin Çıkış Tarihi: 1 Aralık 2020

Empire of Sin’i çalıştırabilir miyim?

Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir AMD Radeon R7 250’dir. Ancak, geliştiricilere göre önerilen grafik kartı bir AMD Radeon RX 470’dir. Oyun dosyası boyutu açısından en az 10 GB boş diske ihtiyacınız olacaktır. Mevcut alan. Empire of Sin oynamak için Intel Core i3-530’a eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core i5-4460’a eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. Empire of Sin için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü olan 4 GB RAM’dir. Mümkünse, Empire of Sin’i tam potansiyeline getirmek için 8 GB RAM’iniz olduğundan emin olun.

Empire of Sin, Windows® 8.1 64 bit veya Windows® 10 Home 64 bit ve üzeri ile PC sisteminde çalışacaktır. Ek olarak bir Mac versiyonuna sahiptir.

Empire of Sin Mac OS sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 8 GB
Grafik Kartı: AMD Radeon R9 M290X
İşlemci: Intel Core i5-4690
Dosya Boyutu: 10 GB
İşletim Sistemi: High Sierra (MAC OS X 10.13.6) Metal