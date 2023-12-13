Empire of Sin Sistem Gereksinimleri (2020) – tüm özellikler, sistem denetleyicisi ve ihtiyacınız olan oyun bilgisayarı kurulumu: Empire of Sin’i çalıştırabilir miyim? Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.
Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir AMD Radeon R7 250’dir. Ancak, geliştiricilere göre önerilen grafik kartı bir AMD Radeon RX 470’dir. Oyun dosyası boyutu açısından en az 10 GB boş diske ihtiyacınız olacaktır. Mevcut alan. Empire of Sin oynamak için Intel Core i3-530’a eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core i5-4460’a eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. Empire of Sin için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü olan 4 GB RAM’dir. Mümkünse, Empire of Sin’i tam potansiyeline getirmek için 8 GB RAM’iniz olduğundan emin olun.
Empire of Sin, Windows® 8.1 64 bit veya Windows® 10 Home 64 bit ve üzeri ile PC sisteminde çalışacaktır. Ek olarak bir Mac versiyonuna sahiptir.
Empire of Sin Mac OS sistem gereksinimleri (minimum)