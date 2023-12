Bunlar Empire of Sin sistem gereksinimleridir (minimum)

Bellek: 4 GB Grafik Kartı: AMD Radeon R7 250 İşlemci: Intel Core i3-530 Empire of Sin Dosya Boyutu: 10 GB İşletim Sistemi: Windows® 8.1 64 bit veya Windows® 10 Home 64 bit

Bunlar Empire of Sin sistem gereksinimleridir (önerilen)

Bellek: 8 GB Grafik Kartı: AMD Radeon RX 470 İşlemci: Intel Core i5-4460 Empire of Sin Dosya Boyutu: 10 GB İşletim Sistemi: Windows® 10 Home 64 bit

Empire of Sin nedir?

Empire of Sin, sizi 1920’lerin Yasak dönemi Chicago’sunun acımasız yeraltı suç dünyasının kalbine yerleştiren, Romero Games ve Paradox Interactive tarafından sunulan yeni bir strateji oyunudur.

Empire of Sin’i çalıştırabilir miyim?

Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir AMD Radeon R7 250’dir. Ancak, geliştiricilere göre önerilen grafik kartı bir AMD Radeon RX 470’dir. Oyun dosyası boyutu açısından en az 10 GB boş diske ihtiyacınız olacaktır. Mevcut alan. Empire of Sin oynamak için Intel Core i3-530’a eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core i5-4460’a eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. Empire of Sin için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü olan 4 GB RAM’dir. Mümkünse, Empire of Sin’i tam potansiyeline getirmek için 8 GB RAM’iniz olduğundan emin olun.

Empire of Sin, Windows® 8.1 64 bit veya Windows® 10 Home 64 bit ve üzeri ile PC sisteminde çalışacaktır. Ek olarak bir Mac versiyonuna sahiptir.

Empire of Sin Mac OS sistem gereksinimleri (minimum)