Ünlü futbol yıldızlarının mağdur olduğu iddia edilen fon dolandırıcılığı hakkında Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu tarafından yapılan çarpıcı açıklamada, Bankacı Seçil Erzan'ın tutuklandığı ve adı futbol yıldızlarıyla anılan Fatih Terim Fonu'na dair yeni bir gelişme ortaya çıktı. Şekip Mosturoğlu, Sözcü TV'deki katılımı sırasında dikkat çekici bir iddiada bulundu.

“Fatih Terim Çıkmayacak!”

Mosturoğlu, şu ifadeleri söyledi: "Konuşulan her şey bir iddia. Denizbank da bugün açıklama yaptı. Hiç kimse dosyanın genel durumuyla ilgili bir konuşma yapmıyor, yapmak da istemiyor. Benim müvekkilim bu sözde fona giren son kişi, dolayısıyla bir gelir elde etmesi mümkün değil. Burada insanlar kategorik. Herkes aynı durumda değil. Bazılarının elinde A4 kağıdına imza var, bazılarının elinde tek imza var, bazılarının elinde sahte imzalı bir evrak var ama bazılarının elinde de bankayı temsili izama elverişli bir evrak var. Bu hafta bir hukuk davası açacağım. Bugüne kadar bekleme sebebim şu; ben duruşmada banka müdür yardımcısının çapraz sorgusunu bekledim, imzayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü imzayı kabul etmediği durumda başka bir şey olacaktı. Benim evrakımdaki imzayı kabul etti, ‘Bu imzayı ben attım' dedi. Bu davada 14 tane olay var. Bu 14 olayda da Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Eğer beklenti, bu davanın sonunda Fatih Terim isminin bir karar çıkacağı ise yok, böyle bir şey olmayacak.”