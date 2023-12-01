İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişimin öncülerinden biri olarak son canlı yayınından 188 gün sonra Halk TV'de ekranlara geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde hangi gelişmeler yaşandı? Mağlubiyetin kökenleri nelerdi ve Yeni Genel Başkan Özgür Özel ile kurduğu ekip nasıl bir vizyon benimsiyor? Anketler, yerel seçimlerle ilgili neler söylüyor? Meral Akşener ile yapılan görüşmede neler konuşuldu? Tüm bunları cevapladığı yayından sonra Uğur Dündar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi popülerliğinin azaldığını ima ederek dikkat çekici sözler sarf etti.

“TT Değil!”

İmamoğlu, uzun bir aradan sonra Halk TV canlı yayınına katıldı ancak yayın ne sosyal medyada ne de diğer platformlarda beklenen ilgiyi görmedi. Olayı fark eden Sözcü yazarı Uğur Dündar, gölge başkan İmamoğlu'na karşı çarpıcı bir mesaj iletti. Dündar, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aylar sonra bu akşam canlı yayına çıktı, ama X'te TT değil! Düşündürücü..." ifadelerini kullandı. Uğur Dündar, bir süre sonra mesajını geri çekti.