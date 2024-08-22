Emeklilere gece yarısı gelen sevindirici haber, maaşlarını artırmayı bekleyen milyonlarca kişiyi umutlandırdı. Hükümet, en düşük emekli maaşına yönelik yeni bir zam kararı aldı ve bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 15 bin 800 TL’ye yükseltildi.

Ancak, Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının düşük olması, emekli vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. O dönem, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye çıkarılmıştı, fakat bu tutarın günlük yaşam masraflarını karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. Açlık sınırının 19 bin TL’ye dayanmasıyla, emekliler ay sonunu getirmekte büyük zorluk çekiyor. Birçok emekli, geçim sıkıntıları nedeniyle derin bir endişe yaşıyor. Tam bu noktada, SGK uzmanı Murat Bal’dan gelen açıklama, emeklilerin yüzünü güldürebilecek nitelikte. İşte emekli maaşlarını artırmanın yolları ve detaylar…

12.500 TL maaş alan emekliler, bu maaşla ay sonunu getirmek için ciddi sıkıntılar yaşarken, aynı zamanda yeni emekli olacaklar için de endişe verici gelişmeler var. Özellikle, emeklilik aylık bağlama oranlarının her geçen yıl daha da düşmesi, gelecekte emekli olacakları kaygılandırıyor. 2024 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, SGK uzmanı Murat Bal, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu. Emekli olmayı düşünenler için son derece önemli bir döneme girildiğini belirten Bal, yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin son 4 ayda neler yapması gerektiğine dikkat çekti. İşte emeklilikte bu son 4 ayın neden bu kadar önemli olduğu…

2024 Bitmeden Mutlaka Başvurun

SGK Uzmanı Murat Bal, emekli maaşlarında 2025 yılında uygulanacak yeni hesaplama yöntemi nedeniyle ciddi bir düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bal, 2024 yılı sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenlerin maaşlarının, bu değişiklikten etkilenmeyeceğini ve daha yüksek olacağını belirtti. Bu nedenle, emeklilik hakkını elde etmiş olan çalışanların, 2024 yılı bitmeden emeklilik başvurusunda bulunmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Emekli Maaşlarında Düşüş Riski

Murat Bal’ın açıklamalarına göre, 2025 yılında yürürlüğe girecek olan yeni hesaplama yöntemi, emekli maaşlarının kök ücretlerinde ve genel tutarında belirgin düşüşlere neden olacak. Bu değişiklikle birlikte, 2024 yılında emekli olan bir kişinin maaşı, 2025 yılında emekli olan birine göre daha yüksek olacak. Bal, 2024’te emekli olacak bir kişinin 15 bin 800 TL maaş alabilecekken, 2025’te aynı kişinin alacağı maaşın 11 bin 640 TL’ye düşebileceğini belirtti. Bu nedenle, 2024 yılında emekliliği hak edenler için Aralık ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini vermenin avantajlı olacağını ifade etti.

Maaş Farkları

Bal’ın öngörülerine göre, 2024 yılında emekli olan bir bireyin maaşı, 2025 yılında emekli olacak birine göre %30-35 oranında daha fazla olacak. Örneğin, 2024 yılında emekli olarak 40 bin 500 TL maaş alabilecek bir kişi, 2025’te emekli olduğunda bu tutarın 29 bin 610 TL’ye düşeceği tahmin ediliyor.