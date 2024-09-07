TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl temsilcisi Kafkasspor, ligin ilk maçında Nevşehir Belediyespor’a konuk oldu. Maçı ev sahibi Nevşehir Belediyespor 1-0 kazandı.

Nevşehir Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmaya Kafkasspor, mücadeleye kalede Emirhan Emir, defansta Kerem Demir, Çağatay Polatdemir, Doğukan Ateş, Yusuf Turhan, orta sahada Emir Özsoy, Hasan Bekil, forvette ise Alperen Şirin, Ömer Faruk Boz, Enes Bakal ve Yusuf Kaplan tertibiyle çıktı.

Nevşehir Belediyespor ise, kalede Yakup Mert Çakır, defansta İsmail Hacıhafızoğlu, Tanju Çolak, Hüseyin Eşkol, Bahadır Yağız, orta sahada Ercan Çifci, Yusufhan Çalık, Ahmet Özer, forvette Osman Güraltunkeser, Timur Kosovalı ve Engincan Duman tertibiyle çıktı.

Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede ilk gol ev sahibi takımdan geldi. 37’nci dakikada defans oyuncusu Tanju Çolak’ın golüyle öne geçen Nevşehir Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da karşılıklı atakların olduğu maçta başka gol olmayınca maçı ev sahibini Nevşehir Belediyespor 1-0 kazandı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT