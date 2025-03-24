Günlük hayatta yorgunluk hissini bastırmak için sıkça tüketilen enerji içecekleri, kalp sağlığı için ciddi riskler taşıyor.

Enerji içecekleri, hızlı bir çözüm gibi görünse de uzun vadede kalp sağlığını tehdit edebiliyor.

Özellikle sınav döneminde uzun saatler ders çalışan öğrencilerin, ağır fitness yapan gençlerin ve masa başında uzun saatler çalışan yetişkinlerin sıkça başvurduğu enerji içeceği tüketimi, hayati tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor.

Uzmanlar, enerji içeceklerinin ani kalp krizi ve ani ölüm riski yaratabileceğini belirterek, bu içeceklerin bilinçsiz tüketilmemesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

ENERJİ İÇECEĞİ NEDEN KALBİ TEHDİT EDİYOR?

Enerji içecekleri içeriğindeki yüksek kafein ve diğer uyarıcı maddeler (taurin, guarana, ginseng vb.) nedeniyle kalp atış hızını artırıyor ve tansiyon yükselmesine neden olabiliyor.

Bir kutu enerji içeceği kan basıncını 10 mmHg, kalp hızını ise +20 artırabilir. Bu durum, kalp ritminde bozulmalara ve ani tansiyon yükselmelerine yol açabiliyor.

ENERJİ İÇECEĞİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI NELER?

-Ani ölüm riskini artırıyor.

-Enerji içeceklerini hızlı ve fazla miktarda tüketmek, kalp damarlarında spazm oluşturarak ani kalp krizine neden olabiliyor.

-Aşırı kilo, ileri yaş, tansiyon ve diyabet gibi kalp hastalığı risk faktörleri bulunan kişilerde bu tehlike daha da büyüyor.

-Enerji içeceklerini alkol veya diğer uyarıcı maddelerle birlikte tüketmek, kalp sağlığına zararı katlanarak artıran bir hata.

PEKİ NE YAPMALI?

-Sağlıklı alternatifler tercih edilmeli.

-Yorgunluk ve bitkinlik hissiyle başa çıkmanın daha sağlıklı yolları aranmalı.

-Bol bol su içilmeli, doğal ve taze meyveler, kuru meyveler tüketilmeli.

-Kontrollü çay ve kahve tüketimi sağlanmalı.

-Yeşil çay içilebilir, aşırı şekerli beslenmeden kaçınılmalı.