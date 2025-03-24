İnegöl’de kiralardaki yükseliş hız kesmiyor. Kira tablosu rekor fiyatlara ulaşırken, bazı mahallelerde rakamlar 6 yılda neredeyse yüzde 1500’lük artışa ulaştı. 2019 yılında konut kiraları metrekare de 8 TL iken, 2020 Ocak ayında 9 TL, 2021 Ocak ayında 11 TL, 2022 Ocak ayında 17 TL, 2023 Ocak ayında 43 TL, 2024 Ocak ayında 96 TL, 2025 Şubat ayında ise 135 TL’ye yükseldi.

En fazla yükseliş ise 2022-2023 yılları arasında yaşandığı görülüyor. 2022-2023 yılları arasındaki konut metrekare fiyat artışı yüzde 300’leri buluyor.

EN YÜKSEK KİRALAR

Konut alanında en yüksek kiralar ise metrekare fiyatı olarak Osmaniye Mahallesinde. 157 TL metrekare fiyatıyla İnegöl’de birinci sırada yer alıyor. 149 TL metrekare fiyatıyla 2’nci sırada ise Kemalpaşa ve Turgutalp Mahalleleri yer alıyor. 148 TL ile Fatih ve Cuma Mahalleleri 3’ncü sırada, 146 TL ile Ertuğrulgazi Mahallesi 4’ncü sırada, 144 TL ile Yenice Mahallesi 5’nci sırada, 143 TL ile Orhaniye Mahallesi 6’ncı sırada, 136 TL ile Mahmudiye Mahallesi 7’nci sırada, 135 TL ile Süleymaniye Mahallesi 8’nci sırada, 134 TL ile Hamidiye ve Yeni Mahalleler 9’ncu sırada, 130 TL ile Sinanbey ve Akhisar mahalleleri ilse 10'ncu sırada yer aldı. Burhaniye Mahallesinde 129 TL, Yunus Emre, Yeniceköy ve Baykoca Mahallelerinde 126 TL, Mesudiye Mahallesinde 122 TL, Cumhuriyet mahallesinde 119 TL, Esentepe Mahallesinde 118 TL ve Cerrah Mahallesinde ise 116 TL metrekare fiyatları ile kiralık evler bulunuyor.