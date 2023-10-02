Kocaeli’de enerjinin verimli kullanılarak tüketimlerin azaltılması için enerji yönetim sistemi kurulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, enerji yönetimini sağlayacak yeni sistemin kurulumu için kolları sıvadı. Enerji maliyetlerinin düşürülerek farkındalık oluşturulması amacıyla Kocaeli genelinde bilgilendirme eğitimleri düzenleniyor. Bu eğitimlerden sonuncusu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde daire başkanlıklarında sorumlu yöneticilerin ve enerji temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gözden geçirme toplantısında bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı, görüş önerileri alındı. Gözden geçirme toplantısı ile birlikte TS EN ISO 50001 EnYS-Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulumunun son aşamasına geçildi. Yapılacak olan belgelendirme denetimleri sonrasında sistem kurulmuş olacak.

Enerjinin verimli kullanılarak tüketimlerin azaltılması neticesinde etkin enerji yönetim sisteminin uygulanması; iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde kurumda, kentte ve ülkede oluşan sera gazı miktarının da azaltılmasına katkı sağlanarak örnek çalışma modeli olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde kurum binalarında enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi, çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturularak bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla kurulması hedefleniyor. Söz konusu TS EN ISO 50001-Enerji Yönetim Sisteminin kurulması için çalışmalar sürüyor.