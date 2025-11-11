Engelli vatandaşların sadece ihtiyaç anlarında değil, hayatın her anında yanlarında olmayı görev bilen Büyükşehir Belediyesi, sevgiyle örülmüş bir ömrün hikayesine tanıklık etti. 65 yıllık birlikteliğiyle çevresine umut ve ilham veren Meşeli çifti, sabır ve vefanın en güzel örneklerinden biri olarak gönüllerde yer etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu özel günü daha anlamlı kılmak amacıyla çifti evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, yıllar boyunca birbirlerine duydukları sevgiyle ayakta kalan Meşeli çifti, mutluluklarını paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek, engelleri birlikte aşmak ve gönül köprüleri kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sevginin, saygının ve paylaşmanın gücüyle herkesin hayatına dokunmayı hedefleyen Büyükşehir, her bir vatandaşın yüzünde tebessüm oluşturmak için özveriyle çalışıyor.