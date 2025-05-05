Engelliler Haftası Birleşmiş Milletlere üye 156 üye ülkede aynı tarih olan 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır. Sadece hafta olarak yetinilmeyip 3 Aralık tarihinde de Engelliler Günü olarak anılmakta, bu konuda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Unutmamak gereken en önemli bir konuyu da burada zikretmek istiyorum:

Evet, her insan aslında bir engelli adayıdır! Sağlam bir yapıya sahip olsanız bile bir gün bir kaza sonucu engelli hale gelmiş olabilirsiniz.

Öte yandan, doğuştan engelli olan çocuklarımız, kardeşlerimizi de unutmamamız gerekir. Engelli olmak hiç kimsenin isteği doğrultusunda olabilen bir eksiklik değildir. Kazaya ve Kadere inanan bizler, engellilerimize de farklı gözle bakıp, farklı davranışlarda bulunmamamız gerektiğini iyi idrak etmeliyiz.

Ben birde engel konusunu farklı açıdan ele alarak sizinle paylaşmak istiyorum:

Evet, işe yarar bir şeyler yapmak istiyorsak ve gücümüz yettiği halde o güçten ve dinamizmimden alıkoyan her fiil bizim engelimizdir. Kendimizi hedefimize kilitlediğimizde bize mani olan engeli ortadan kaldırmak için sabır ve metanetle o engeli aşmamız gerektiğine inanarak ve kendimize güvenerek üstesinden geldiğimize şahit olabiliriz.

Bir yerini sakatlayarak hayattan kopmak, kaderine boyun eğmek ve hiç çaba sarf etmeden yaşam sürmek kişiyi bunalıma sürükleyerek kaybolması demektir!

Zaman, zaman televizyonumuzun belgesel kanalında izlediğimiz engellilerin çabaları beni çok etkilemiştir. Bir gurup engellinin dağcılık sporu yaptığını çeşitli adrenalin yüklü sporları yaptıklarını hayretle izlemekteyim! Tehlikelere aldırmadan, engelliler spor ve çeşitli hobileri gözünde büyütmeden cesaretle yaptıklarına alkışlamamak elde değil.

Ben çaba sarf etmeyen engelli kardeşlerimiz için şu tavsiyede bulunmak istiyorum:

“Tüm engellerinizden sıyrılarak hayattaki tüm engelleri aşıp istediğiniz tüm arzularınıza ulaşabilirsiniz! Bunun için azimli ve sabırlı olmak ve yılmadan mücadele etmek gerekmektedir!”

Zaten yaşam da bir mücadele değil midir? Kendinizi her şeyden ve her etkinlikten soyutlamaya kalktığınızda işte o zaman engelli sayılırsınız. Ne zaman engelleri aşma gücünü kontrol altına alırsanız ortada hiçbir engel kalmamış olur!

Engelsiz ve sağlık dolu günler dileği ile...