Bir gül ağacının altına bırakılan dilek, gerçekten dilek midir? Yoksa duyulmayan bir çığlığın sessiz versiyonu mu?

5 Mayıs gecesi geldiğinde, Anadolu’nun her köşesinde kadınlar yine umutlarını katlayıp doğaya emanet etti. Kimi çocukları için, kimi sağlığı, kimi huzuru diledi. Ama asıl dilek; görülmekti belki de. Çünkü bu topraklarda kadın olmak, hep “görünmeden yaşamak”la eşdeğerdi.

Hıdırellez, sadece baharın gelişi değildir. Kadim bir çağrıdır aslında: “Yeniden başla.” Fakat ne zaman, kim gerçekten yeniden başlayabildi?

Ben artık “küçük şeyler dileyen” o çocuk değilim. Bu yıl Hızır’a yakarmıyorum. Gül dalına sarıp sakladığım umutların gerçekten bir yere ulaştığına inanırdım. Şimdi büyüdüm. Ve biliyorum ki bazı dilekler, kağıda değil, mücadeleye yazılır. Bu yıl Hızır’ı beklemiyorum. Çünkü öğrendim: Bazı dilekler tutulmaz. Yaşanır. Ve bazı baharlar, dışarıdan gelmez; içimizden taşar.

Hıdırellez bana artık sadece ritüel değil, dirençtir. Kadınların ezilse de pes etmeyen sesidir. Erkek egemen sofralarda yeri unutulan annelerin, sesi kısılmış kız çocuklarının, arada kaybolmuş hayallerin haykırışıdır.

Ateşin üstünden atlamak mı? Ben o ateşi çoktan içimde yaktım. Her yıl biraz daha yandım. Her yıl biraz daha küllerimden doğdum. Ve bu gece, yeniden kendime doğuyorum.

Dilek dilemeyeceğim bu yıl. Gül dalına bırakmayacağım umutlarımı. Çünkü artık biliyorum: Ben o dileğin ta kendisiyim. Ve Hızır, gelse gelse cesurca yaşayan kadınların yüreğine gelir.

Ey toplum…

Senin norm dediğin şey, yıllardır kadınlara dar gelen bir elbise.

Biz artık o elbiseyi giymek istemiyoruz.

Biz kendi bedenimize, kendi ruhumuza, kendi yolumuza uygun olanı istiyoruz.

Hem de kimseyi eksiltmeden, kimseyi ezmeden, sadece kendimizi gerçekleştirerek.

Ey okur…

Bu gece bir şeyler dilemek istiyorsan önce şunu sor kendine:

Gerçekten ne istiyorsun?

Yoksa hep başkalarının “olur” dediği kadarını mı hayal ettin?

Belki bu yıl Hızır geçmedi senin yanından.

Ama sen geçebilirsin kendi içinden.

Ve belki ilk kez bu Hıdırellez, dilek değil;

karar gecesidir.

Bu yıl gül dalı değil belki ama,

Bir kadının kalbi taşıyacak tüm baharı.

Ve belki de bu yıl, Hızır

en çok kendine dönmeyi seçen kadınların elinden tutacak.