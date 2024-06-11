Teknik direktörlüğünü Engin Fırat’ın yaptığı Kenya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Fildişi Sahili ile golsüz berabere kalırken, maçın ardından Fırat’ın doğum günü kutlandı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu’nda mücadele eden Kenya Milli Takımı, 4. haftada Fildişi Sahili’ni konuk etti. Malavi’deki Bingu National Stadium’da oynanan müsabakaya Teknik Direktör Engin Fırat; Patrick Matasi, Johnstone Omurwa, Daniel Anyembe, Aboud Omar, Alphonce Omija, Timothy Ouma, Anthony Akumu, Ronney Onyango, Richard Odada, Kenneth Muguna ve Michael Olunga 11’i ile başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısız golsüz eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi 72. dakikada net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Müsabakadan iki takım da birer puanla ayrılırken, Kenya 4 maç sonunda 5 puanla 3. sırada yer aldı. Fildişi ise 10 puanla liderliğini sürdürdü. Kenya, elemelerdeki bir sonraki maçı 17 Mart 2025’te Gambiya ile yapacak.

Fildişi Sahili müsabakası sonrası futbolcular Teknik Direktör Engin Fırat’ın doğum gününü kutladı. Futbolculardan Aboud Khamis ve Kenneth Muguna, Fırat’ı ıslatarak sulu kutlama yaptı.