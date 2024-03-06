Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Mart Pazar günü İnegöl'e gelecek.

Programın detaylarını paylaşan İlhan Baykan, tüm İnegöllüleri gerçekleştirilecek nokta mitinge davet etti. Baykan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Milletimizin inancı, tarihi, geleneği ve geleceği olan anlayışın temsilcisi Yeniden Refah Partimizin muhterem genel başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı pazar günü İnegöl'ümüzde ağırlayacağız. Bursa'daki programlarının ardından 16.00'da İnegöl girişi Qaburga Tesisinin önünde karşılayacağımız genel başkanımızı miting alanına kadar konvoy halinde eşlik edilecektir. Heykel meydanında 16.30 sıralarında nokta miting yapacak olan genel başkanımız, İnegöl'ümüzü hak ettiği gibi yönetecek hizmet ehli ve liyakatli kadrolarımızı vatandaşımıza tanıtacak.”

TÜM İLÇE HALKIMIZ DAVETLİDİR

“İnegöl'ün ve İnegöllünün hak ettiği gibi yönetileceği yeni döneme geçiş inşallah adım adım yaklaşıyor. Milli Görüş anlayışının temsilcisi Yeniden Refah Partisi bu ülke, İslam alemi ve tüm insanlık için büyük bir fırsattır. İlçe halkımız, bu zenginliği nimete çevirebilmesi için belediyenin mührünü bir an önce partimizin kadrolarına vereceğini ve hizmet ehli kadroları göreve getireceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Merhum Liderimiz Erbakan Hocamızın maddi manevi tedrisatından geçmiş, genel başkanımız sayın Dr. Fatih Erbakan'ın İnegöl buluşmasına tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Artık çare var, artık umut var, artık Yeniden Refah Var!”