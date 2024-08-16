ERÇED’de Başkanlığa tekrar Süleyman Balcıoğulları seçildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir süre önce genel kurulunu yapan Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği seçilen yönetim ve denetim kurulu görev bölümünü yaptı.
Görev bölümü şöyle oluştu
ERÇED Yönetim Kurulu Üyeleri /(Asil)
Başkan: Süleyman Balcıoğulları
Seher Kurçeren, Mürşide Ertürk Çoban, Meral Doğan, Savaş Çudri
Yönetim Kurulu Yedek
Salim Küçükuygun, Adnan Işık, Cüneyt Özsoy, Selahattin Yavuz, Hasan Asım Çağlayan
Denetim Kurulu (Asil)
Hamiyet Akıncı, Güzin Devran Ateş, Murtaza Gül
Denetim Kurulu (Yedek)
Ercan Bayrak, İsmail Dalgıç ,Hüseyin Esen
Yeni seçilen yönetim kurulunun önümüzdeki hafta içersinde Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan’ı ziyaret ederek, Erikli ile ilgili talepleri ve sorunları kendisine iletecekleri ve çözüm önerileri konusunda gerekli görüş alışverişinde bulunacakları da açıklandı.