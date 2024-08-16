ERÇED’de Başkanlığa tekrar Süleyman Balcıoğulları seçildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir süre önce genel kurulunu yapan Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği seçilen yönetim ve denetim kurulu görev bölümünü yaptı.

Görev bölümü şöyle oluştu

ERÇED Yönetim Kurulu Üyeleri /(Asil)

Başkan: Süleyman Balcıoğulları

Seher Kurçeren, Mürşide Ertürk Çoban, Meral Doğan, Savaş Çudri

Yönetim Kurulu Yedek

Salim Küçükuygun, Adnan Işık, Cüneyt Özsoy, Selahattin Yavuz, Hasan Asım Çağlayan

Denetim Kurulu (Asil)

Hamiyet Akıncı, Güzin Devran Ateş, Murtaza Gül

Denetim Kurulu (Yedek)

Ercan Bayrak, İsmail Dalgıç ,Hüseyin Esen

Yeni seçilen yönetim kurulunun önümüzdeki hafta içersinde Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan’ı ziyaret ederek, Erikli ile ilgili talepleri ve sorunları kendisine iletecekleri ve çözüm önerileri konusunda gerekli görüş alışverişinde bulunacakları da açıklandı.