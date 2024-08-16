Ani idrar yapma ihtiyacı, gece idrara kalkma ve hafif sızıntılar gibi şikayetlerle başlayan “idrar kaçırma” zamanla kronik pelvik ağrısına ve idrar yolu enfeksiyonlarına doğru ilerleyen önemli bir sorun. Erkeklerde yüzde 3-5 civarında teşhis edilen idrar kaçırma kadınlarda 8-10 kat daha fazla görülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Özgüç Takmaz, idrar kaçırmanın gelişimi tamamen önlenemese de risk faktörlerinin azaltılabileceğine dikkat çekti.

“Örneğin ağır nesneleri kaldırmamak, sigara, kafein ve alkolden uzak durmak, pelvik kaslarını güçlendiren kegel egzersizi yapmak, alınacak olan önlemlerin en başında yer alıyor” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Özgüç Takmaz, tedavinin ise hastanın durumuna ve hangi tipte idrar kaçırma sorunu olduğuna bağlı olarak planlandığını belirterek, “Tedaviyle sorun genellikle tamamen ortadan kalktığı için hastalarımız eski aktif yaşamlarına dönebiliyor” bilgisini verdi.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLMESİNİN PEK ÇOK NEDENİ VAR!

Kadınlarda idrar kaçırmanın erkeklerden daha sık görülmesinin pek çok nedeni olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özgüç Takmaz, başlıca etkenleri şöyle özetledi.

Anatomik farklılık: Kadınlarda mesane ile idrarın yapıldığı delik arasının erkeklere göre çok daha kısa olması.

Hamilelik ve doğum: Hamilelikte büyüyen rahim, mesaneye baskı yapıyor ve pelvik taban kaslarını zayıflatıyor. Normal doğum da pelvik taban kaslarını ve sinirlerini zedeleyerek idrar kontrolünü azaltıyor. Ancak bu durum normal doğum yapan her kadında idrar kaçırma gelişeceği anlamına gelmiyor.

Hormonal değişim: Özellikle menopoz sonrası östrojen seviyelerinin düşmesi, pelvik dokuların ve genital bölge dokularının incelmesine ve zayıflamasına neden oluyor.

Stres ve kaygı: Kadınlarda daha yaygın görülen stres ve kaygı mesane kaslarının kasılmasına yol açarak idrar kaçırmayı tetikleyebiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Özgüç Takmaz, idrar kaçırmaya karşı alınması gereken önlemlerini ise şöyle sıraladı.

KAÇINMANIZ GEREKENLER

Ağır nesneler kaldırmayın: Ağır kaldırmak ve ağır yük taşımak mesane ve pelvik taban kaslarına zarar verebiliyor.

Kafein, alkol ve sigaradan kaçının: Kafeinli içecekler ve alkol, hem mesane kaslarını uyararak hem de idrar miktarını arttırarak idrar kaçırmayı tetikleyebiliyor. Sigara içmek de kronik öksürüğe ve östrojen seviyesinin düşmesine yol açarak pelvik taban kaslarına zarar verebiliyor.

Aşırı egzersiz yapmayın: Çok fazla egzersiz yapmak pelvik taban kaslarını zorlayabiliyor. Bu nedenle egzersiz programınızı dengeli ve kontrollü tutmanız önem taşıyor.