Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesi belirli şehirlerdeki belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmeme olasılığını değerlendiriyor. Deprem bölgesindeki değişim tartışmaları gündemde. Yerel yönetimde beklenen hareketlilik ne anlama geliyor?

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan mevcut belediye başkanlarını yeniden aday göstermeye sıcak bakmadığına dair spekülasyonlar gündemde. Özellikle deprem bölgesinde bir yenilenme ihtiyacı olduğu belirtilirken, bu şehirlerdeki belediye başkanlarının değişebileceği konuşuluyor. Gaziantep'te ise Fatma Şahin'in durumu hala belirsizliğini koruyor.

Özellikle deprem bölgesinde köklü bir değişim tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin kontrol ettiği Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'daki mevcut belediye başkanlarını tekrar aday göstermekte isteksiz olduğu konuşuluyor. Gaziantep'te ise Fatma Şahin'in anketlerdeki başarısı, değişim kararını etkileyebilecek nitelikte.

Anketler Değişimin İşaretlerini Veriyor

Anket ve temayül çalışmaları, deprem bölgesindeki bazı illerde değişim ihtimalini ortaya koyuyor. Genel merkez, bölgede bir yenilenmenin yaraların hızla sarılması için gerekliliğine vurgu yapıyor. Ancak, kararın bölgedeki ilk anketlerle güncel anketlerin karşılaştırılmasının ardından verileceği belirtiliyor.

Erdoğan'ın Titiz Yaklaşımı

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, bölgedeki belediye başkanlarının büyük çoğunluğunun değişeceği genel bir kanı var. Erdoğan, özellikle bu bölgeler için özenle yeni isimler üzerinde duruyor. Aday gösterilecek kişilerde yönetim deneyimi ve empati yeteneği aranıyor. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen, depremzedelerin sorunlarını anlayabilen ve halkın içinde olan kişilerin aday gösterilmesi hedefleniyor.

Adaylar Yakında Açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un 3 bölgesindeki kanaatleri alacaklarını belirtti. Ardından, Aralık ayının sonuna doğru büyükşehirlerin adaylarını açıklamaya başlayacaklarını ifade etti. Ancak bazı illerin adaylarını bu süreç içerisinde duyurabileceklerini de ekledi.