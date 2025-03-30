Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların bayramını içtenlikle kutladı. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğuna vurgu yaparak, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Bayrama, İslam coğrafyasındaki zulümler nedeniyle buruk girildiğini belirten Erdoğan, özellikle Gazze’de yaşanan trajedinin vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını ifade etti. Türkiye’nin bu zulme karşı net bir duruş sergilediğini ve insani yardımlarla mazlumların yanında olmaya devam ettiğini vurguladı. Ancak, uluslararası toplum harekete geçmedikçe, zalimlerin cesaret bulduğunu dile getirdi ve bu durumun dünya genelinde bir farkındalık oluşturmasını umduğunu belirtti.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlık çabalarının farkında olduklarını ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden girişimlere karşı kararlılıkla önlem aldıklarını ifade etti. "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını vurguladı. Terör örgütlerinin silah bırakması gerektiğini ve bu sürecin daha fazla geciktirilemeyeceğini belirterek, ülkenin 40 yıldır süregelen bu sorunla vedalaşmasının artık mümkün olduğunu dile getirdi.

Deprem bölgesine yönelik çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı, iki yıl içinde 201 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar bu rakamın 453 bine ulaşacağını açıkladı. Hükümetin kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmek için kararlı olduğunu, ancak belediyelerin gereken hızda adım atmadığını söyledi. İstanbul’u depreme karşı hazırlamak için gerekirse ek tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.

Batı dünyasında normal kabul edilen yargı süreçlerinin Türkiye’de siyasi malzeme haline getirilmesine tepki gösteren Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet gibi konular üzerinden ülkenin istikrarını sarsmaya çalışanların milletin sağduyusuna havale edildiğini ifade etti.

Türkiye’nin her alanda hak ettiği seviyeye ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, vatandaşlardan bayram tatili süresince trafik kurallarına uymalarını rica etti. Son olarak, Ramazan Bayramı’nın barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisiyle tüm millete iyi bayramlar diledi.