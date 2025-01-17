Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun her bir etabında kaydedilen ilerlemeleri ve projenin geleceği hakkında bilgi vererek, yapılan yatırımların ulaşım altyapısını nasıl güçlendirdiğini vurguladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"167 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu bin 286 km'ye ulaştırdık. Toplam 122 km uzunluğundaki ve üç etaplı bir proje olarak planladığımız Konya Çevre Yolu'nun 22 km'lik ilk etabını hizmete sunduk. 46 km uzunluğundaki ikinci etabının 30 km'lik Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara ve Konya-Aksaray kesimlerini tamamladık. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. 52 km’si biten Konya Çevre Yolu’nun üçüncü etabını da yatırım programımıza aldık. İnşallah bu yıl içinde ihale edeceğiz."