1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, 2024 yılına göre net yüzde 30'luk bir artışı ifade ediyor. Erdoğan, 2002'deki asgari ücretin 184 lira, yani döviz bazında 126 dolar olduğunu belirterek, son artışla birlikte bu miktarın 628 dolara yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan, açıklamasında Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla gibi göstergelerle büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Enflasyonun düşmeye devam ettiğini, ihracatın arttığını, cari açığın gerilediğini, istihdamın yükseldiğini ve sanayinin güçlendiğini belirtti. Ayrıca, turizmin rekora koştuğunu, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisinin 2025 yılında da bir önceki yıldan daha iyi olacağını umduğunu dile getirerek, "Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz" dedi.