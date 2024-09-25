Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Kıbrıs'ta federasyon sürecinin artık geçerliliğini kaybettiğine dikkat çekti. Erdoğan, uluslararası camiayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. Ayrıca, X platformunda yaptığı bir açıklamada bu çağrısını yineledi.

" Uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya; diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Türkiye, enerji ve çevre başta olmak üzere her konuda yapıcı iş birliğine hazırdır. Komşularımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin anahtar rolü yadsınamaz. Kıbrıs Adası’nın kuzeyi ve batısında, ilan edilmiş kıta sahanlığında Türkiye’nin, Ada’nın tümünün etrafında ise Kıbrıs Türklerinin hakları vardır. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 50 yıl, Rumların ortaklık devletini gasbetmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 61 yıl geçti. O günden bugüne kadar Ada’da barış ve sükûnet hâkim oldu. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ydi. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır."