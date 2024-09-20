Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, jandarma ve emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alındığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin huzurunu bozmayı düşünenlerin, devletin gücünü karşısında bulacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Bu konuda kararlıyız, dirayetliyiz,” dedi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen törende, emniyet ve jandarma teşkilatının Türkiye’nin huzuru için büyük bir fedakarlıkla çalıştığını belirtti. “Evlerimizde güven içinde oturabiliyorsak, bu sizlerin sayesindedir,” ifadelerini kullandı. Yeni araçların, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artıracağına dikkat çekti.

“Güçlü devlet ve toplumun birincil şartı güvenliktir” diyen Erdoğan, devletin temel görevinin vatandaşların huzurunu sağlamak olduğunu söyledi. Geçmişte yaşanan güvenlik sorunlarının acı hatıralarını anarak, “O karanlık dönemleri unutmamalıyız,” dedi.

Cumhurbaşkanı, 2024 yılı içinde düzenlenen 35 bin 500 operasyonda 825 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. “Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz,” diye ekledi.

Erdoğan, Türkiye’nin güvenliği için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini belirterek, “Devletimize yönelik en küçük bir tehdit karşısında hassasiyet gösteriyoruz. Huzurumuzdan en ufak bir taviz veremeyiz,” dedi. Ayrıca, milletin huzurunu korumak için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Son olarak, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurgulayarak, "Huzurumuza kasteden tahrikler karşısında her zaman tetikte olmalıyız," şeklinde konuştu.