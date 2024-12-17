Erdoğan, “Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisi konusunda hemfikir olduğumuzu gördük.” ifadelerini kullandı. Bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ’a ne de PKK ve türevlerine yer yoktur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ursula von der Leyen, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yaapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye’nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir.” ifadelerini kullandı.

Başkan von der Leyen ve heyetiyle görüşmelerin öncelikli gündeminin ilişkileri canlandırmak için atılabilecek ortak adımlar olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye’nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim. Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esirt edilememesi gerektiğini vurguladım.” dedi.

ESAD SONRASI SURİYE’DE YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ve AB’nin Suriye’nin istikrarına ve güvenliğine verdiği önemin altını çizdiğini belirten Erdoğan, “Bugünkü görüşmemizde Suriye sahasındaki son gelişmeleri detaylıca ele aldık. Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisi konusunda hemfikir olduğumuzu gördük.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “61 yıllık zulmün, baskının, karanlığın ardından yıkılan Baas rejimi geride kelimenin tam anlamıyla büyük bir enkaz bıraktı. Yaklaşık bir milyon insanı katledilmiş, nüfusunun yarısı yerlerinden edilmiş, 13 yıldır süren çatışmalardan bitap düşmüş bir Suriye ile karşı karşıyayız.” diye konuştu.

SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASI

Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkmasının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, “Suriye’nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, AB ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalması lazım. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına maalesef yeterli desteği vermedi, veremedi. Şimdi bunu telafi etmek mümkündür. Bunun yolu da Suriye’nin inşa ve imar çabalarına destek olmaktan geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Şam Büyükelçiliği’nin 12,5 yıllık aranın ardından cumartesi günü yeniden faaliyete geçtiğini aktaran Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeli kardeşlerine desteğe devam edeceğini vurguladı.

“SURİYE TERÖR YUVASI OLMAKTAN ÇIKARILMALI”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Gerek DEAŞ, gerekse de PKK ve uzantılarıyla mücadele görüşmemizde ele aldığımız hususların başında geldi.

Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir. Yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ’a ne de PKK ve türevlerine yer yoktur.”