Harç ödemeleri dijital ortamda yapılacak. Ayrıca, yeni yılda yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 720 TL'ye yükselecek.

1 Ocak 2025'ten itibaren, harç ödemeleri yalnızca dijital yollarla yapılacak ve yurt dışına çıkış harç pulu ile ödeme usulü kaldırılacak.

2024 yılının sonunda geçerli olan 500 TL değerindeki harç pulları, 10 Ocak'a kadar kullanılabilecek.

Yurt dışı çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanlarındaki vezneler aracılığıyla ödenebilecek. Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilip, çıkış işlemine göre harç tutarları sisteme kaydedilecek.