Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz hafta CHP’nin devrik genel başkanının mahkeme salonunda savurduğu hakaretler, Türkiye’nin 14-28 Mayıs seçimlerinde nasıl büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Zehirli dili, kutuplaştırıcı söylemleri ve çirkin siyasi üslubuyla bu zatın, genel başkanlığı döneminde Türkiye’ye yatırım gelmesin, Türk ekonomisi düze çıkmasın diye kendini nasıl paraladığını, ülkemizi nasıl kötülediğini, nasıl yurt dışına şikâyet ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

Bugün de seçim ve kurultay kaybetmenin öfkesiyle sağa sola sataşması, Cumhur İttifakı’yla birlikte eski ittifak ortaklarına da edepsizce saldırması, hançer siyasetinin bunların genlerine işlediğinin apaçık ispatıdır.

Hançerlemenin, kuyu kazmanın, çelme takmanın, adaletin tecellisi için cansiparane çalışan hâkim ve savcıları cezaevi kapıları önünde küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu CHP’nin sadece eski yönetimine değil, yeni yönetimine baktığımızda da çok net görüyoruz.

Yönettikleri şehirlerde trafik sorunu katlanılmaz boyutlara ulaşmış…

Depremle ilgili hiçbir şey yapılmamış, hiçbir adım atılmamış…

Belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, iş bilmezlik almış başını gitmiş…

Meydanlarda vatandaşa verdikleri sözlerin hiçbiri tutulmamış…

Ne gam ne tasa, bunların hiçbiri umurlarında bile değil.

Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak; tüm dertleri bu…

Türkiye’nin bunlarla kaybedecek vakti de enerjisi de yok.

Biz büyük hedeflerin peşindeyiz, Kızılelma’mız olan Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin derdindeyiz.