Erdoğan, açıklamasında, Türkiye’nin ve Türk milletinin elde ettiği kazanımlara sevinemeyen, bu başarıları sürekli olarak küçümsemeye çalışan bir kesimin varlığını vurguladı. Bu kişilerin, siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olabilecek bir noktaya geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin milletimizi sürekli olarak umutsuzluk içine çekmeye çalıştığını, bunun arkasında ise bugünü ve geleceği birbirinden ayırma niyetinin olduğunu belirtti. Ancak Erdoğan, asıl önemli olanın, milletin ne söylediği, ne istediği ve neyi beklediği olduğunu vurguladı.

AK Parti’nin, 23 yıldır bu istikamette yürüdüğünü, bu sürede başarılı olup iktidarda kaldığını ve her bireye eşsiz hizmetler sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin her karış toprağını önemli eserlerle donattıklarını söyledi. Erdoğan, ülkeyi 2023 vizyonuyla buluşturdukları gibi, 2053 ve 2071 vizyonlarını da yine AK Parti kadrolarının hayata geçireceğini sözlerine ekledi.