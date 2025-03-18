Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Antalya’daki bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında tutukluluğunun devamına karar verildi.

1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor. Özdağ’ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itiraz daha önce reddedilmişti.

Mahkeme, CMK gereğince yapılan rutin inceleme sonucunda tahliye talebini reddederek tutukluluk sürecinin devam etmesine hükmetti.