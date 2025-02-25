2025 yılı, sosyal desteklerin artırıldığı bir dönem olarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir destek programı müjdesi verdi. Önceki aile destek ödemelerinin yerine geçecek olan yeni sistemle, ihtiyaç sahibi hanelere düzenli nakit yardımı yapılacak.

AİLELERE YENİ DESTEK PROGRAMI GELİYOR

Geçtiğimiz yıllarda binlerce vatandaşın yararlandığı aile destek ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla sonlandırıldı. Ancak yerine daha kapsamlı bir sosyal yardım modeli getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Aile bazlı gelir tamamlayıcı sosyal destek sistemi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacağız" demişti. Şimdi ise açıklamanın detayları netleşti.

HER AİLEYE ASGARİ GELİR GÜVENCESİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bir hanenin geliri bu seviyenin altındaysa, eksik kısmı tamamlamaya yönelik destekler sunacağız" dedi.

BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Vatandaşlık maaşıyla birlikte dar gelirli ailelere düzenli nakit destek sağlanacak. Program kapsamında başvuruların yakında başlayacağı belirtilirken, vatandaşlar destek ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Yeni sosyal yardım sisteminin detayları ve başvuru süreciyle ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacak.