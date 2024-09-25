Erenler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllüleri (EBAK) eğitim programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Bu toplantılarımızda gerçekleşen eğitimler ile inşallah muhtemel afetlere hep birlikte en hazır hale geleceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllüleri (EBAK) eğitim programlarına devam ediyor. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç’in de katıldığı programda alanında uzman kişilerce belediye personeli tarafından oluşan EBAK grubuna eğitim gerçekleşti. Eğitim Programında selamlama konuşması gerçekleştiren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Öncelikle Belediyemiz Afet İşleri Müdürü İsmet Akkoyun’a, ekibine ve gönüllü olarak bu ekipte bulunan ve emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Afet İşleri Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma gerçekleştirerek bu eğitimlerde bizleri buluşturuyorlar. Hep birlikte istifade ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Şenol Dinç, “Daha öncede ifade ettiğimiz gibi biz Erenler Belediyesi olarak bu konuda Sakarya Valiliğimiz, AFAD ve Erenler Kaymakamlığımız ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah devam eden süreçte zaman kaybetmeden ilçemizde belirlenen noktalara konteynırlar temin edecek ve içlerini arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar ile dolduracağız. Bu toplantılarımızda gerçekleşen eğitimler ile inşallah muhtemel afetlere hep birlikte en hazır hale geleceğiz. Kıymetli mesai arkadaşlarımız, hepimiz ilçemize ve şehrimize hizmet için buradayız. Eğitim programımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim güzel memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin inşallah” şeklinde konuştu.

Başkan Şenol Dinç’in konuşmasının ardından program uzman kişiler tarafından verilen eğitimler ile tamamlandı.