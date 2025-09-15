Erenler Belediyesi, Akburak Spor Kulübü ile birlikte çok sayıda sporcunun katılımıyla Erenler Profesyonel Boks Gecesi düzenliyor. 19 Eylül Cuma günü saat 20.30’da Erenler Belediyesi Hizmet Binası Bahçesi’nde gerçekleşecek olan Boks Gecesi, kıran kırana geçecek maçlara ev sahipliği yapacak.

Program hakkında açıklamada bulunarak tüm vatandaşları davet eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Erenler Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteği her fırsatta gösteriyoruz. Bu kez de heyecan dolu bir organizasyona en sahipliği yapıyoruz. 19 Eylül Cuma akşamı düzenleyeceğimiz Boks Gecesi ile hem gençlerimizin hem de hemşehrilerimizin unutulmaz bir akşam geçirmesini sağlayacağız. Hedefimiz, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor yönetmek ve mücadele ruhunu pekiştirmek. Spor, dostluğu ve kardeşliği pekiştirir. Bu nedenle Erenler de her branşa destek olmayı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu özel geceye davet ediyorum. Gelin, birlikte ringdeki mücadele heyecanına ortak olalım" dedi.