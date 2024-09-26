‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliklerinin Küpçüler Ortaokulu bahçesinde devam edeceğini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “27 Eylül Cuma akşamı 18.30 ile 21.30 saatleri arasında Küpçüler Ortaokulu bahçesinde olacağız. Tüm evlatlarımızı ve ailelerimizi bekliyoruz” dedi.

Erenler Belediyesi çocuklara yönelik etkinlik ve programlarını sürdürüyor. ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri çerçevesinde mahallelerde çocuklar ile oyun grupları ve animatör ekiplerini buluşturan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Mahallemde Şenlik Var programlarımız sürüyor. İnşallah 27 Eylül Cuma akşamı 18.30 ile 21.30 saatleri arasında Küpçüler Ortaokulu bahçesinde olacağız. Tüm evlatlarımızı ve ailelerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.