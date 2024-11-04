Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Erkmen, şunları söyledi:

“İnegölspor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum. 150 tane aslan yürekli kardeşim 90 dakika boyunca kardeşlerimizi desteklediler. Futbolcularımızda onları mahbup etmeme adına sahada ellerinden geleni yaptılar. Bir eksiğimiz var o da gol. Gol ve goller atabilirdik, berabere kalabilirdik, kazanabilirdik. Son dakika top direkten dönüyor ve çizgide kalıyor. Yani bu çocuklar her şeyi yaptılar. Sadece bir şeyi yapamadık, hep beraber golü atamadık. Onu da umarım ilerleyen haftalarda çalışarak, isteyerek, arzu ederek İnegölspor’u en güzel yere getireceğiz. Taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız maça onları davet ediyorum. Bu çocuklar her şeyin iyisine layık. Onları üzüyoruz biliyoruz ama en kısa zamanda kazanarak onları mutlu edeceğiz.

Kaynak: BÜLTEN