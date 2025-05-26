Erzincan’da Ergan Dağı Kayak Merkezi, 111 milyon TL’lik yatırımla dört mevsim cazibe merkezi oluyor. Proje, KUDAKA ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçiyor.ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Valiliği, Ergan Dağı Kayak Merkezi’ni yıl boyu turizm destinasyonuna dönüştürecek “Ergan Dağında Kış Turizminin Geliştirilmesi” projesinin sözleşme imza törenini gerçekleştirdi.

Vali Hamza Aydoğdu’nun başkanlık ettiği törene, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, siyasi parti temsilcileri ve KUDAKA Erzincan İl Koordinatörü Lokman Altunbilek katıldı.

Toplam 111 milyon TL bütçeli proje, KUDAKA’nın 33,3 milyon TL ve İl Özel İdaresi’nin 77,7 milyon TL katkısıyla finanse edilecek.

Proje kapsamında kafeterya, kayak ekipmanları satış ve kiralama birimi, telesiyej garajı, sağlık birimleri, idari merkez ve kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yapılacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı'nın sadece kışın değil, yazın da rekreasyon ve doğa sporları merkezi olacağını belirterek, "Yeni tesislerle hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz güvenli, konforlu bir destinasyonda daha fazla vakit geçirecek” dedi. Vali Aydoğdu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KUDAKA ve İl Özel İdaresi’ne de teşekkür ederek, projenin Erzincan’a hayırlı olmasını diledi.