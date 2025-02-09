Minimum maliyetle maksimum verimi sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve besi hayvancılığına süt hayvancılığını da ilave etmeyi önemli bir vizyon olarak belirleyen Mezra Ziraat, bölgesel istihdam için de önemli bir örnek oluşturuyor.

Kurumsal tarım yapma noktasında sektörde öncü konumda yer alan Mezra Ziraat, şeker pancarı üretimi ile Türkiye’ye destek oluyor. 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla 2025-2026 hedeflerini bir üst seviyeye taşıyan marka, 2023 Yılı Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Listesi’nde Erzurum genelinde 40. sırada kendine yer bulmuştu.

Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, değişen ve gelişen teknolojiyi pancar tarımında kullanmaya ve çiftçilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi.

20 bin dekar arazi kiralayarak çoğunluğu şeker pancarı olmak üzere; yonca ve arpanın yanında ayçiçeği ekimi de yapacak olan şirket, lisanslı depoculuk, un ve yem üretimi ve jeotermal sera çalışmalarını önemli bir hedef olarak belirleyerek, Bayramağa Çiftliği’ne yaptığı yatırımlarla de Doğu Anadolu bölgesinin en büyük kapasiteli besi çiftliğini oluşturdu.

Erzurum ve Erzincan’dan aldığı tecrübeyi geçen yıldan itibaren Bayburt’ta da aktaran Mezra Ziraat’in Genel Müdürü Eyüp Demir, “Bölge arazilerine girince fark ettik ki çiftçinin kendilerine yenilikçi uygulamalar için önderlik edecek, onları cesaretlendirecek bir kıvılcıma ihtiyacı vardı, böylece birlik beraberlik içinde modern uygulamalarla atıl topraklarda kollar tekrar sıvandı” dedi.