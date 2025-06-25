Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince doğada yaralı olarak tespit edilen yavru ayı, ilk olarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne götürülerek burada tedavi altına alındı. Tıbbi müdahalesi tamamlanan yavru ayı, daha sonra Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı’ndaki hayvanat bahçesine getirildi. Ayı yavrusu, doğal yaşam alanlarında hayatta kalabilecek yeterliliğe ulaşana dek burada misafir edilecek. Yavru ayının rehabilitasyon süreci tamamlandığında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: İHA