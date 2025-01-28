Esenler Belediyesi tarafından ilki 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Eskafe, ikinci şubesiyle kahveseverlerin gözdesi olmaya devam edecek. İlk günden müdavimlerini ağırlayan Eskafe, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde hizmete açıldı. Çayın 1, kahvenin ise 2 liradan satıldığı Eskafe, farklı yiyecek ve içecek seçenekleriyle pahalı kahve zincirleri karşısında lezzetli ve ekonomik bir seçenek olarak Esenlerlileri ağırlayacak.

Ulaşım şartları çok iyi

Eskafe’nin ikinci şubesinin açılmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Ece Örenler, “Üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlarımla ders çalışmak için çoğunlukla kafeleri tercih ederiz. Genellikle 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisindeki Eskafe’ye giderdik. Artık buraya geleceğiz. Çünkü burası metroya yakın. Ulaşım şartları de çok iyi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.