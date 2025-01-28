Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı anma etkinlikleri kapsamında 17 il 67 spor kulübünden 897 sporcunun katıldığı Şehit Ali Gaffar Okkan İller arası Karate Turnuvası, Hendek Yeni Spor Salonu’nda yapıldı. Hendek Kaymakamlığı, Hendek Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda yapılan karate turnuvasına katılım yoğundu. Turnuvaya Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, Diyarbakır, Eskişehir, Gümüşhane, Kütahya, Kocaeli, Sakarya, Sivas, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’tan toplam 17 ilden 67 kulüp, 897 sporcu ve 99 resmi görevlinin katılımıyla yapıldı. Körfez Gençlerbirliği SK’dan Ertuğrul Poyraz (2015-30 kg), Abdullah Oğuzkağan Eraslan (2016- 35 kg) ve Hilmi Metehan Toker (2013-45 kg) 2’nci olurken, Kübra Kılınç (2012-38 kg) ile Esmanur Hümeyra Eraslan (ümit-54 kg) 3’üncü olarak kürsüde yer almayı başardı. Sporcular kıran kırana mücadele ederek kürsüye çıkmak için ter dökerken, turnuvanın son gününde dereceye girenlere madalyaları protokol tarafından törenle verildi.

Kaynak: iha