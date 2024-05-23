Esenler Meslek Edindirme Kursları’nda eğitim alan kursiyerler, çalışmalarını ‘EMEK Dönem Sonu Sergisi’nde görücüye çıkardı. Serginin açılışı Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptı.

Esenler Meslek Edindirme Kursları (EMEK)’nda eğitim gören kursiyerler dönem boyunca yaptıkları göz nuru eserlerini sergiledi. Esenler Meslek Edindirme Kursları Merkezi’nde ziyarete açılan; takılardan, kıyafetlere, bindallılardan el işi ürünlere kadar çeşit çeşit el emeği ürünün yer aldığı ‘EMEK Dönem Sonu Sergisi’ne ilgi büyüktü. Serginin açılışına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediyesi Başkan M. Tevfik Göksu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, kurs hocaları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

“Ürünlerinizin pazarlanması için çalışmalarımız olacak”

Serginin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,“Nar Kooperatifi biraz daha güçlendirerek ve burada üretilen bütün ürünlerin sabit noktada pazarlanması ve sergilenmesi ile ilgili çalışmalarımız olacak. Siz bu kurslarda ürettiklerinizle hem ev ekonominize katkı da bulunup hem de sosyal rehabilitasyonunuz için faydalı işler yapmış olacaksınız. Bu anlamda da sizleri ve hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Esenlerli kadınlarımız çok çalışkan”

Esenlerli kadınları tebrik ederek konuşmasına başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, “Zihninizi, gönlünüzü ve akıl terinizi verdiğinizi bir sürecin sonundasınız. Üretken olmak, ortaya bir şey koymak ve çaba sarf etmek çok önemli. Esenlerli kadınlarımız her anlamda çalışkanlıklarını gösterdiler. Hem ekonomik hem sanat hem de sosyal ve kültürel hayata katılım açısından çok önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı. Kurdele kesiminden sonra Göksu ve Kabaktepe dönem sonu sergisini gezerek, yapılan çalışmaları inceledi. 2023-2024 ders dönemi boyunca eğitim alan kursiyerlerin birbirinden nadide eserlerinin yer alacağı sergi, 24 Mayıs Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.