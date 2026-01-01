Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı. Milli İrade Platformu tarafından organize edilen yürüyüşte, 'Susmuyoruz, sinmiyoruz, Filistin'i unutmuyoruz!' sloganları atıldı.

Sabah namazında dualar Filistin için yükseldi

Yürüyüş öncesinde Can Aksoy, 'Gençlik Uyanıyor, Sabah Namazı Ailecek Duada Buluşuyor' programı kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sabah namazını eda etti. Programda Filistin halkı için dualar edildi, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

'Zulme Karşı Susmayacağız'

Zulme karşı duruşlarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Vekili Aksoy, 'Zulme karşı ses olduk, mazlumun yanında durduk. Adalet için, insanlık için, Filistin halkının özgürlüğü için bir kez daha haykırdık. Yeni yılın ilk gününde dualarımızı mazlum Filistin halkı için semaya yükselttik. Zulme karşı duruşumuzdan, mazlumun yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Vatandaşlara Mobil İkram Desteği

Esenyurt Belediyesi, yürüyüşe katılan vatandaşlara ikramda bulunmak amacıyla 4 mobil ikram aracını farklı noktalarda konumlandırdı. Taksim Meydanı, Sultanahmet Meydanı, Eminönü Meydanı ve Galata Köprüsü'nde hizmet veren araçlarda çay, kahve, çorba, sandviç, kek, meyve suyu ve su ikram edildi. Başkan Vekili Can Aksoy da yürüyüş öncesi mobil ikram aracında vatandaşlara ikramda bulundu.

Yılın son ziyareti görev başındaki emekçilere

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 2025 yılının son ziyaretini ise yeni yılı görev başında karşılayan emekçilere ayırdı. Aksoy; sağlık çalışanlarını, hastanede tedavi gören vatandaşları, itfaiyecileri, polisleri ve zabıta personelini ziyaret etti. Görevleri başında yeni yıla giren çalışanlara teşekkür eden Aksoy, 'Yeni yılı aileleriyle değil, görevleri başında karşılayan emekçilerimizin haklarını asla ödeyemeyiz' diyerek fedakarlıkları için minnet duygularını dile getirdi.