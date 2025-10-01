Esenyurt Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında vatandaşlara Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy’un selamlarını ileten ekipler, hazırladıkları hediyeleri de verdi. Ekipler, yaşlı bireylerin taleplerini dinleyerek not aldı ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Ziyaretler esnasında duygusal anlar da yaşandı. Belediye ekiplerinin samimi yaklaşımı ve ilgisi karşısında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. Toplumsal dayanışmanın ve büyüklere saygının önemine vurgu yapan belediye yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaşlı vatandaşların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirttiler.